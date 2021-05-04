شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: حصر 51 مركزًا لتنفيذ «محطات صرف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للمرافق، البدء فى دراسة المراكز الأكثر احتياجًا استمرارًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعد أن تم حصر التدخلات التنموية المطلوبة لـ 51 مركزًا- هى الأكثر احتياجًا لتنفيذ مشروعات صرف صحى بها- كاشفا أن التبرع بالأراضى حل أزمة عدم توفير أراض لتنفيذ مشروعات صرف صحى القرى، حيث تم تطبيق أكثر من طريقة للحصول عليها، بينها التبرعات من مؤسسات خيرية وشركات أو رجال أعمال أو الأهالى أنفسهم، فى 541 قرية من أصل 704 قرى.

وقال إسماعيل، لـ«المصرى اليوم»، إنه تم وضع الأسس والمعايير عن طريق مجموعة من الخبراء والمتخصصين، تم على أساسها تحديد المراكز الأكثر احتياجًا، والبدء فى حصر التدخلات التنموية المطلوبة لـ 51 مركزًا، ورصد الاحتياجات على أرض الواقع، وذلك من خلال تعاون وتنسيق مستمر بين جميع الوزارات، وحصر جميع المشروعات التنموية، بينها مشروعات التغذية بمياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيل سكن كريم وأبنية تعليمية ومبان خدمية مجمعة ووحدات صحية وتبطين ترع ومصارف ورصف طرق وإنارة وكهرباء وغاز واتصالات.

وأضاف «إسماعيل»: «تستهدف حياة كريمة إطلاق المرحلة الثانية خلال المرحلة المقبلة، وهى المبادرة الرئاسية لتطوير كامل المناطق الريفية سواء قرى أو توابع لتنفيذ تدخلات تنموية لرفع كفاءة وجودة الحياة للمواطنين فى الريف، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة وذلك خلال 3 سنوات بدأت العام الحالى»، لافتًا إلى أنه يتم توفير قطع الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات بعدة أساليب، منها تبرع أحد الأهالى، أو إقامتها على أراضى الدولة، أو تبرع من مؤسسات خيرية أو شركات خاصة أو رجال أعمال، أو عن طريق الشراء ونزع الملكية من قبل الجهات التنفيذية، إذ تم تطبيق تلك الأساليب فى 541 قرية تم تطويرها، ويتبقى 163 قرية من إجمالى 704 قرى، لاتزال تنتظر أعمال التنسيق المستمرة مع الجهات المختلفة لتوفير قطع الأراضى.

وحول مشروعات صرف صحى القرى، أكد «إسماعيل» أنه تم الانتهاء من تنفيذ 587 مشروعًا بتكلفة 19.7 مليار جنيه لخدمة ما يزيد على 10 ملايين نسمة، ويجرى تنفيذ 354 مشروعًا آخر بتكلفة تزيد على 20 مليار جنيه، منوهًا بأن الوزارة تنفذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال الجهات التابعة لها، خاصة فى القرى المدرجة ضمن «حياة كريمة» فى 10 محافظات، بجانب 24 مركزًا فى محافظات (القليوبية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، وأسوان).

وبشأن مشروعات المرافق بشكل عام، أشار «إسماعيل» إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 279 مشروع مياه للشرب بإجمالى طاقة 11 مليون متر مكعب يوميًا بتكلفة 61.4 مليار جنيه، لخدمة أكثر من 60 مليون نسمة، ويجرى تنفيذ 98 مشروعًا لمياه الشرب، بإجمالى 2.3 مليون متر مكعب وبتكلفة 16.3 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحى بالمدن والمناطق الريفية، تم الانتهاء من تنفيذ 864 مشروعًا للصرف الصحى بإجمالى طاقة استيعابية 6.9 مليون متر مكعب يوميا وتكلفة 67.1 مليار جنيه، لخدمة 45 مليون نسمة، ويجرى أيضًا تنفيذ 473 مشروعًا للصرف الصحى بإجمالى طاقة 3.1 مليون متر مكعب يوميًا وتكلفة 47.1 مليار جنيه.

وأوضح نائب وزير الإسكان أن من أهم المشروعات التى تم تنفيذها بالمحافظات إقامة منظومة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 2.1 مليار جنيه، ومحطة تنقية العبور بتكلفة 280 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه الصف بمحافظة الجيزة بتكلفة 85 مليون جنيه، وتوسعات محطة جزيرة الذهب بالجيزة بـ 250 مليون جنيه.