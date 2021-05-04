شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم خصوصا أثناء الإجازات الرسمية حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين.



وشدد وكيل على اللجنه المشكلة من مديرية الزراعه بالفيوم لمتابعة ورصد والتصدي لأي تعدي على الأرض الزراعية والمكونة من المهندس نصر محمود مدير عام الشؤون الزراعية رئيسا والمهندس على مسعد مدير عام حماية الأراضي عضوا والمهندس الحسيني محمد عضوا والمهندس عيد عبدالتواب عضوا من جهاز حماية الأراضي والمهندسة شيماء إبراهيم المكتب الفني عضوا وبالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية وقوات الشرطة .

وقال إنه خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ إزالة حالة واحده على مساحة واحد قيراط بناحية فانوس في حضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس فرج محمد محمود مدير جمعية فانوس ومحسن مسؤول التعديات بالوحدة المحلية .

واضاف قامت الإدارة الزراعية بمركز أبشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي بتنفيذ إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية في ظل استغلال بعض المواطنين أيام عطلات الرسمية بالتعدى بتجريف على أرض زراعية بناحية الوحدة المحلية بسنرو القبلية على مساحة واحد فدان و٦ قيراط عبارة عن ثلاث قطع وهي قطعة أرض زراعية على مساحة ١٢ قيراط وقطعة أرض زراعية ثانية على مساحة ١٢ قيراطا وقطعة أرض زراعية ثالثة بمساحة ٦ قيراط بإجمالي مساحة ٥٢٥٠ مترا وعلي الفور تم إيقاف الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بحضور المهندس أحمد فاروق رئيس قسم الحماية والمهندس رحاب رئيس الوحدة المحليه بسنرو القبلية ومدير الجمعية بناحيه سنرو القبلية.

فيما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة ٦ حالات تعدي على مساحه ٢قيراط و١٢سهم بناحية سنورس أول بحضور جمال عوامي نائب رئيس المدينة والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية والمهندس سيد عنتر وكيل الإدارة وكمال عبدالتواب رئيس الحماية بالمجلس والمهندس محمد ميزار مدير جمعية سنورس .

واوضح انه قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله بازاله التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز 4 حالات تعدي على مساحة 3 قراريط بحضور المهندس سيد أحمد محمود رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومحمد أبو القاسم رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية سيلا والمهندس مشهور سيد أحمد مدير الجمعية الزراعية وجمال الدين فضل رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العزب والمهندس محمد هنداوي مدير الجمعية الزراعية بناحية ابجيج والمهندس محمد حسان القسم الهندسي بالوحدة وعبدالعليم مدير الجمعية الزراعية بناحية الحادقة .

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بتنفيذ إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية على مساحة 2 قيراط بناحية جمعية بندر إطسا بحضور المهندس محمد عبدالحافظ رئيس قسم حماية الأراضي وبحضور مدير الجمعية ومشرف المنطقة.