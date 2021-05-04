شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت مديرية الصحة بشمال سيناء مناشدتها للمواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم.

وقال بيان للمديرية: «مع الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابة، حافظوا على سلامتكم وصحتكم ضد فيروس كورونا، وتناشد المديرية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتجنب التجمعات الكبيرة، غسل الإيدي باستمرار، وارتداء الكمامة​ والحفاظ على التباعد الآمن ​واتباع آداب العطس والسعال».

كما تناشد المديرية المواطنين خلال الذهاب للمساجد باتخاذ الإجراءات الاحترازیة لحمايتك وحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا، مع أخذ سجادة صلاة خاصة بك، وارتداء الكمامة واستخدام المطهر، والحفاظ على التباعد الجسدي .