شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة نخل الصحية يتفقد وحدة «صدر الحيطان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور، مصطفى أمين عبدالعزيز، مدير الإدارة الصحية بنخل بالمرور على وحدة صدر الحيطان الصحية بمنطقة وسط سيناء، للاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

أكد مدير الإدارة الصحية بنخل، في بيان، حسن سير وانتظام العمل بالوحدة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بالوحدة، لافتًا إلى التأكيد على تفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور، طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء والدكتورة، انتصار سرى مدير إدارة الرعاية الأساسية والتربية السكانية بالمديرية وسليمان فرج محمد رئيس مجلس مدينة نخل.