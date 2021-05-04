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الجيزة تعلن بدء استقبال طلبات تراخيص البناء في حى جنوب

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعلن بدء استقبال طلبات تراخيص البناء في حى جنوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، أنه اعتباراً من اليوم يبدأ المركز التكنولوجى بحى جنوب الجيزة في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج تراخيص البناء للأراضى الواقعة بنطاق حى جنوب الجيزة.


أوضحت أن ذلك ضمن الفترة التجريبية للمنظومة الجديدة التي وضعتها الدولة لحوكمة تراخيص البناء ومنع البناء العشوائى، على أن يتم تعميم التجربة أول يوليو القادم بباقى الأحياء والمراكز والمدن.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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