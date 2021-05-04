شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء، في كلا الاتجاهين، لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاق دام 5 أيام متتالية للعطلات الرسمية.

وكان معبر رفح البري قد شهد تنقل 2082 مسافرًا فلسطينيًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي، (25- 28 إبريل 2021)، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة ألف و66 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع ألف و16 مسافرًا، بجانب إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإنسانية إلي قطاع غزة.

يُذكر أنه تم إغلاق معبر رفح لمدة خمسة أيام متتالية بسبب العطلات الرسمية، على أن يُستأنف العمل بالمعبر صباح اليوم الثلاثاء ، حيث يتم تعطيل العمل في المعبر خلال العطلات الرسمية المصرية.