شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 2 مليون مواطن سجلوا للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن هناك أكثر من 2 مليون مواطن، سجلوا على الموقع الإلكترونى الخاص للحصول على تطعيم كورونا، لافتا إلى أنه تم تسريع وتيرة التسجيل مع بداية الأسبوع الجارى، لتصل إلى 200 ألف تطعيم فى اليوم، مع انتظار وصول كميات كبيرة من اللقاح خلال الأسابيع المقبلة.

وحذر عبدالفتاح، فى تصريحات صحفية، من ازدياد التجمعات والخروج لشراء مستلزمات العيد، منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا، وعبور الموجة الثالثة، مؤكدا أن كل المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات حال ازديادها.

وأشار إلى أن أعراض الموجة الثالثة تكاد تكون متطابقة ما بين الموجتين الأولى والثانية، وتظل الأعراض التنفسية هى الأوضح والأهم، ثم الجهاز الهضمى مع وجود بعض الحالات التى تعانى من طفح جلدى، مستدركا أن الانتشار أسرع فى الموجة الثالثة إلى حد ما.

ولفت إلى أن المحافظات الأعلى فى الإصابة هى القاهرة، والمنوفية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، ويجرى التعامل مع الزيادات فيها، موضحا أن السلالة الهندية امتدت إلى 17 دولة، لكن حتى الآن لم نرصد دخولها مصر، وهناك قرارات سابقة بمنع دخول أى شخص مصر دون وجود تحليل «بى سى آر».

إلى ذلك، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن فرق التواصل المجتمعى بالوزارة قدمت التوعية الصحية خلال اليوم الأول من عملها أمس الأول، لـ 50 ألف مواطن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا وأهمية تلقى اللقاح بقنا، ضمن تكثيف حملات التوعية الصحية بمحافظات الصعيد.

وأشارت إلى أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعى بمحافظات (سوهاج وأسيوط، القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا)، بالإضافة إلى انطلاق فريق بمحافظات (المنيا، كفر الشيخ، المنوفية) لتقديم التوعية الصحية للمواطنين.

كما تم نشر فريق للتواصل المجتمعى بـ 3 مراكز بقنا هى (نجع حمادى، أبوتشت، قنا) حيث تم المرور على عدد من القرى التابعة لتلك المراكز بالتنسيق مع عمد ومشايخ القرى، للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات وقائية (كمامات، مطهرات) على المواطنين.

وذكرت الوزارة أنه تم تطعيم 4 آلاف مواطن بلقاح فيروس كورونا، ضمن الفئات المستحقة، بمحافظة قنا حتى الآن، كما يتم توعية المواطنين بضرورة التردد على مبادرات «100 مليون صحة» للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة بها بالمجان، حيث قدمت مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة، الخدمة الطبية لـ 3 ملايين و413 ألفًا و355 مواطنًا بقنا، ، وتم توزيع 6 آلاف و414 حقيبة أدوية للمخالطين ومرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلى بمحافظة قنا منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وتم تسجيل 1051 حالة جديدة وتوفيت 67 حالة، ليصل إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا، 229 ألفا و635 حالة من ضمنهم 172 ألفًا و342 حالة تم شفاؤها، و13 ألفًا و469 حالة وفاة.