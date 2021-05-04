شكرا لقرائتكم خبر عن الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير يستضيفان المدون الروسي جوسن جاسانوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المتحف المصري بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة، الاثنين، المدون الروسي المعروف جوسن جاسانوف، والذي يتمتع بشعبية هائلة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع صفحته الخاصة على موقع انستجرام 16.5 مليون متابع.

وقام جاسانوف بجولة بحديقة المتحف وقاعاته المختلفة والذي انبهر بمقتنياته الفريدة والمتنوعة وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون وقناعه الذهبي.

وفي منطقة أهرامات الجيزة، اصطحبه أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، في جولة داخل المنطقة حيث زار الهرم الأكبر و منطقة تمثال أبو الهول و البانوراما.

وحرص جاسانوف على تسجيل فيديوهات قصيرة والتقاط الصور التذكارية له في المتحف ومنطقة آثار الهرم وأمام تمثال أبو الهول والتي قام بمشاركتها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، داعيا جميع متابعيه بزيارة مصر ومعالمها السياحية الخلابة، معربا عن استمتاعه بما شاهده من كنوز أثرية وما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.