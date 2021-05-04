شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: حددنا أسعارا للأكسجين على مستوى الجمهورية.. ولم نرصد سلالة كورونا الهندية بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزراة الصحة، إنه يتم عمل تتبع جيني بصفة دورية في مصر لمعرفة الفيروسات والسلالات الجديدة، وآخرها كان منذ أسبوعين ولم يتم رصد أي حالات من سلالات أخرى مثل «الهندية» أو غيرها.

وتابع مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن نسب الإشغال في المستشفيات تزداد بسبب إصابات فيروس كورونا، موضحا أن نسب الإشغال في المستشفيات لمصابي كورونا بلغ 47%.

وأشار إلى أن الوزارة بها منظومة لمتابعة توفير الأكسجين واستخدامه، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي لأنابيب الأكسجين متوفر لجميع المستشفيات.

وشدد مجاهد على أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تابعت توريد عدد من أجهزة عمل الأشعة المقطعية للمستشفيات.

وأكد أن مصر تنتج كمية من الأكسجين تقدر ما بين 350 إلى 400 ألف لتر بشكل يومي من خلال مصانع الحديد والصلب، لافتا إلى وجود سيارات طوارئ تابعة للوزارة بالأقاليم لتوفير الأكسجين للمستشفيات.

وأوضح أنه تم تحديد أسعار للأكسجين على مستوى الجمهورية يتم الالتزام بها من قبل المستشفيات الخاصة ويتم رصد المخالفات والتعامل معها، كما تم غلق مركز طبي يستقبل طبي يستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا دون تصريح.