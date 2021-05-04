شكرا لقرائتكم خبر عن تنفذ مهامًا بعيدة المدى.. مصر توقع عقد توريد 30 طائرة «رافال» مع فرنسا (التفاصيل بالصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المتحدث العسكري للقوات للمسلحة أن مصر وفرنسا وقعتا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال، من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة «داسو أفياسيون» الفرنسية، على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة.

كانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقد لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية التي تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية.

جدير بالذكر أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كل المهام التي توكل إليها بكفاءة وإقتدار .

طائرات رافال

طائرات رافال

طائرات رافال

طائرات رافال

طائرات رافال

طائرات رافال

طائرات رافال

طائرات رافال

طائرات رافال

طائرات رافال