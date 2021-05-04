شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" انطلاقة للتنمية الاقتصادية فى الريف وإقامة 6600 مشروع للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة، لتطوير القرى، السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من خلال إنشاء مجمعات صناعية، والعمل على التأهيل المدني لسكان هذه القرى، بما يمكن من دعم الشباب وتحجيم الهجرة الداخلية وزيادة التشغيل، وتجعل القرى شريك أساسى فى التنمية ودعم الصناعة الوطنية.

وتعمل المبادرة على رفع المستوى المعيشى للمواطن بمختلف الجوانب الحياتية، وتأهيل مسكنه بما يتلائم مع جودة متكافئة للمعيشة فيه ومواكبته للمعايير الصحية، بما يمكن من تعزيز التنمية الاجتماعية بالقرى الأشد احتياجا؛ للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030

ونرصد أبرز ما تم فى هذا الصدد:

- تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة

- إقامة 6600 مشروع بالفعل خلال 3 شهور في الـ1500 قرية، بواقع 10 آلاف فرصة عمل.

- دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بالمحافظات من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

- توفير الأراضى المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية

- تعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية

- التوسع فى تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك

- دعم 19 قرية مستحدثة الظهير اقتصادى للقرى القديمة

- تطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم

- نجاح جهاز تنمية المشروعات في عمل مسح وحصر الاحتياجات إلى 1300 قرية

- التوجيه لإقامة مجمع صناعى حرفى فى عدد من القرى أو التجمعات القروية

- الانتهاء من المرحلة الأولى من "جمعيتي" وتشمل 5928 منفذا لدعم المشروعات المتوسطة

- عمل خريطة جغرافية بمشروع المنافذ المتنقلة بعدد 2414 وحدة

- تعزيز مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهنى بوحدات متنقلة على مهن الخياطة



- استغلال كافة مساحات الاراضى الشاغرة في مختلف المناطق الصناعية لتحقيق الاستغلال الأمثل منها



- ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة فى عام 2021