شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال التعقيم بالمحاكم والشهر العقارى لاستقبال المواطنين اعتبارا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العدل، عمليات التعقيم والتطهير مع اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من انتشار فيروس كورونا فى كافة قطاعاتها، ومنها المحاكم والشهر والعقارى، وذلك اعتبارً من اليوم الثلاثاء عقب عودة العمل بعد إجازة "شم النسيم".

ونبهت وزارة العدل على كافة العاملين بها باتباع التعليمات التى تضمنها الدليل الإرشادي في مواجهة انتشار وباء كورونا، وكذا التدابير التى يجب على المترددين على المحاكم والشهر العقارى الالتزام بها أثناء التواجد بهذه الأماكن.

كما شددت وزارة العدل على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى ومسافات الأمان داخل المحاكم والشهر العقارى، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي - الكمامات- والتطهير الدوري والمستمر لها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.

يذكر أن وزارة العدل قررت اعتبارا من يناير الماضى قصر تقديم الخدمات بفروع مصر الجديدة - سوق السيارات بمدينة نصر-الرحاب بمحافظة القاهرة، 6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، محرم بك - سيدى جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحككة بمحافظة الإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل" المتوافر على هواتف الأندرويد والذى يتيح الحجز في ذات اليوم، للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحياناً تلك الفروع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.

كما تم الدفع بسيارات متنقلة لإجراء عمليات التوثيق المطلوبة من الشهر العقارى وذلك فى الأماكن المزدحمة أو التوجه إلى المنازل لقضاء الخدمة المطلوبة مقابل رسوم نقدية.