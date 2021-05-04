"اتفحموا وهما حاضنين بعض".. تفاصيل مصرع 4 عمال في حريق مخبز دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي ورمضان يونس:

روى عدد من السكان بشارع لاشين مصطفى اللبان بدار السلام، تفاصيل حريق مخبز ما أسفر عن مصرع 4 عمال بداخله.

وقالت "ر. ل"، إنها كانت بمنزلها الذي يقع في المنزل المقابل للمخبز، وقت الحريق، حيث فوجئت بسماع صوت عدد من الانفجارات المتتالية، وعرفت بعدها إن هذه الانفجارات ناجمة عن انفجار أنابيب الغاز المتواجدة بالفرن، الذي يفتقد لكل إجراءات الأمن الصناعي.

وتابعت، أن عدد العمال الذين تواجدوا لحظة اشتعال الحريق، كانوا خمسة بالإضافة إلى صاحب المخبز، حيث كان العمال الـ 4 داخل المخبز، وعندما انفجرت الأنابيب واشتعلت النيران، اندفعوا إلى الحمام للاختباء من النيران، حيث لم يستطيعوا الفرار للخارج بسبب ارتفاع ألسنة اللهب.

وأضاف، "م.ع"، شاهد عيان، أنه تم انقاذ العامل الخامس لأنه كان بالقرب من باب المخبز، كما نجا صاحب المخبز من الحريق،

وكشف شاهد العيان عن أقسى لحظات الحادث، حيث قال أن عندما تم الانتهاء من إطفاء الحريق، قمنا بالبحث عن العمال المتواجدين في الداخل فعثرنا عليهم مختبئين داخل الحمام وقد لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

واستكمل:"المنظر الأبشع والأصعب علينا كلنا لما دخلنا لقينا 2 عمال كانوا حاضنين بعض من الرعب من النيران، وماتوا في حضن بعض وتفحمت جثثهم".

أمرت نيابة دار السلام، بانتداب المعمل الجنائي؛ لمعاينة موقع حريق مخبز بدار السلام، لبيان أسباب الحريق.

واستدعت النيابة عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم، واستعلمت من حي دار السلام عن حصول مالكه على ترخيص من عدمه.

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة سيطرت على حريق اندلع اليوم الاثنين في مخبز سياحي ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة عامل.