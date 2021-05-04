كسر ماسورة غاز بترسا.. والدفع بقوات الإطفاء إلى موقع التسرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة ترسا بالهرم كسرًا بماسورة غاز طبيعي، مساء الاثنين.

تلقى مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن انبعاث رائحة غاز طبيعي بكثافة بمنطقة ترسا.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء هشام صادق ونابه اللواء هاني محمد إلى محل البلاغ.

وتبين حدوث كسر بماسورة غاز نتج عنه تسرب للغاز بالجو دون اشتعال للنيران. وتم إخطار شركة الغاز الطبيعي لإصلاح العطل بعد غلق المحبس المغذي للمنطقة.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة.