"أمي هتنتحر إلحقوها".. مأساة ابن انتحرت والدته العجوز قفزا في ترعة المنصورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب عن ملابسات انتشال غريقة من ترعة المنصورية، جنوب المحافظة.

تبين أن المتوفاة أخبرت نجلها "هرمي نفسي في النيل" فهرع الأخير لنجدتها لكن دون جدوى. أسرع الابن للاستنجاد بالشرطة "أمي هتنتحر إلحقوها".

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريقة بترعة المنصورية مركز أبو النمرس.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع ققطاع الجنوب.

وجرى الاستعانة بحفار لإزالة كميات من الهيش والبوص بالمكان المُشار إليه حتى عثر على الجثة بواسطة الحفار وتم انتشالها بواسطة الإنقاذ النهري بعد 4 ساعات من أعمال البحث.

وتبين أن الجثة لسيدة تدعى نعيمة محمد تبلغ من العمر 65 سنة، مقيمة شبرامنت أبو النمرس، مبلغ بتغيبها من قبل نجلها قبل الإفاطر بنحو ساعة ونصف.

ويعكف رجال المباحث بقيادة العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، والرائد أحمد يسري رئيس مباحث أبو النمرس، ومعاونيه النقيبين أحمد ماهر وأحمد عبد الصمد على مناقشة الابن للوقوف على سبب إقدام والدته على الانتحار.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.