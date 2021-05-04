"جريمة الابن العاق في الهرم ولص بولاق الدكرور".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

شهدت الـ24 ساعة الماضية عدة جرائم شغلت الرأي العام، وآخرى تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين جريمة "المسن والابن العاق"، قتل مسنة لسرقتها ببولاق الدكرور، حريق كنيسة "ماري مينا".

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مصدر أمنى ينفى تنفيذ حملة اعتقالات بكرداسة

نفى مصدر أمنى صحة ما أذاعته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن تنفيذ حملة اعتقالات واسعة بقرية كرداسة على خلفية تشييع جنازات بعض المنفذ بهم أحكام الإعدام منذ أيام من أبناء القرية.

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"افتكرته ممتش فدبحته".. كواليس جريمة "المسن والابن العاق"

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في مقتل مسن على يد نجله العاطل بمنطقة الهرم.

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قتل مسنة لسرقتها ببولاق الدكرور.. النيابة تحيل نجارًا للجنايات

قررت النيابة العامة ببولاق الدكرور، إحالة نجارا متهما بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية ببولاق الدكرور إلى محكمة الجنايات.

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النيابة تستعجل تقرير خبراء الأدلة الجنائية في حريق كنيسة "ماري مينا"

استعجلت نيابة العمرانية تقرير خبراء الأدلة الجنائية حول أسباب حريق كنيسة "ماري مينا والملاك سوريال" بشارع مجمع المدارس والذي التهم طابقين كاملين بالمبنى.

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بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في بورسعيد

ضبط تشكيل عصابي ببورسعيد تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية

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