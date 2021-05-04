انتشال جثة عجوز من ترعة المنصورية بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، مساء الاثنين، جثة عجوز من ترعة المنصورية بدائرة مركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريقة بالترعة المُشار إليها.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع ققطاع الجنوب.

وجرى الاستعانة بحفار لإزالة كميات من الهيش والبوص بالمكان المُشار إليه حتى عثر على الجثة بواسطة الحفار وتم انتشالها بواسطة الإنقاذ النهري بعد 4 ساعات من أعمال البحث.

وتبين أن الجثة لسيدة تدعى نعيمة محمد تبلغ من العمر 65 سنة، مقيمة شبرامنت أبو النمرس، مبلغ بتغيبها من قبل نجلها قبل الإفطار بنحو ساعة ونصف.

ووجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، بفحص البلاغ، والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه في الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.