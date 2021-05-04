"الداخلية العرب" يستنكر العمليات الإرهابية الحوثية تجاه الأراضي السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها البالغ وإدانتها الشديدة للعمليات الإرهابية التي حاولت من خلالها المليشيات الحوثية على مدى الثلاثة أيام الماضية استهداف مدينة جدة بمقذوف جوي، واستهداف مدينتي: خميس مشيط ونجران بطائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية تمكنت القوات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها.

وأدانت الأمانة العامة للمجلس هذه الأعمال الإرهابية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وجرائم حرب يتوجب المساءلة عنها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيا المدعومة من إيران في تجاوزاتها وانتهاكاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية خاصة حرمة شهر رمضان المبارك ، ورفضها المستمر للإنصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية والإقليم والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وجددت تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد الإعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، كما تشيد بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.