"الزراعة": التفتيش على 270 مركزًا لتداول الأدوية واللقاحات البيطرية في 12 محافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الزراعة، أن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، شنت حملة مكبرة في 12 محافظة على 275 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أبريل الماضي، حيث تم رصد 65 مركزًا مخالفًا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم أنه تم إصدار 17 قرارًا إداريًا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل بدون ترخيص في 49 منشأة بيطرية بمختلف المحافظات، وتم تحرير 5 محاضر (جنح)، و5 محاضر إدارية، كما تم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ6 مراكز بيطرية مخالفة.

وأكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.