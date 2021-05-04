أستاذ علم الأوبئة يكشف حقيقة وصول سلالة كورونا الهندية إلى مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن فيروس كورونا تحور مرتين في الهند، وبهذا التحور أصبح شبيه بتحور الفيروس في انجلترا والبرازيل.

وقال عنان في بث مباشر على الحساب الرسمي لموقع الخليج 365، تحور الفيروس نوعان، الأول يسمى تحور الانتشار والثاني تحور الهروب.

وأضاف عنان: تحور الانتشار يأتي من انتشار الفيروس وسط التجمعات الكبيرة، وكل انتقال من شخص إلى آخر فإنه يؤدي إلى تغير أو تحور الفيروس بشكل ما.

ووصف عنان النوع الثاني من تحور الفيروس، وهو تحور الهروب، بأنه "كارثي"، وأخطر من النوع الأول بكثير ويأتي من التباعد الزمني والبطء في تطبيق أخذ لقاح كورونا بين الشعب الواحد لأنه يعطي الفيروس فرصة التقاط الأنفاس، واكتشاف وجود لقاح ما يقاومه في بعض المصابين فيقوم بإجراء تحور كبير يقاوم خلاله اللقاح، ومن هنا تصبح اللقاحات غير ذات جدوى، مشيرا إلى أن هذا التحور لم يصل مصر بعد.

ولفت عنان إلى أن تحور الفيروس تم رصده في فلسطين وبعض الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن اللقاح أهميته في ثلاثة أمور ألا تؤدي الإصابة بكورونا إلى الوفاة، وأن تأتي الأعراض المرضية المصاحبة للفيروس بسيطة، وألا يدخل المصاب مستشفى للعلاج.