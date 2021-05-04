شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يقود حملة ليلية مكبرة: إخلاء كورنيش طنطا من التجمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملة ليلية مكبرة على أماكن التجمعات، تفقد خلالها كورنيش طنطا بامتداده من سكة المحلة حتى شارع 306 وكوبري جيهان، والذي تم إخلاؤه تماماً من التجمعات، حيث تشهد هذه الأماكن تواجد ملحوظ أثناء أيام الأعياد والإجازات.

وفي السياق ذاته، وجه رحمي نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالإشراف على الحملات التفتيشية التي تتم بجميع المراكز والمدن والأحياء، مشدداً على تواجد رؤساء المراكز والمدن ونوابهم باستمرار في الشارع لفض التجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها سواء من قِبَل الأفراد أو المنشآت حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وتنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.