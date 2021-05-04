شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج : متابعة تنفيذ قرار غلق المتنزهات والحدائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم اللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، يرافقه حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وعامر عوض رئيس حي شرق مدينة سوهاج، بجولة ميدانية بحي شرق مدينة سوهاج، ومدينة أخميم، شملت عددا من الحدائق العامة والمتنزهات، والشوارع، والميادين، للتأكد من غلقها وعدم وجود أي تجمعات من المواطنين.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن الجولات التي رافقه فيها العميد محمد نصحي مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، والمقدم شادي عبداللطيف مدير شرطة مرافق سوهاج، جاءت في إطار تنفيذ تكليفات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتطبيق الصارم لقرار غلق المتنزهات، والحدائق العامة، وأماكن تجمعات المواطنين، ومنع أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، والتعامل بكل حسم مع المقاهي والكافيهات والمحلات المخالفة لتلك الإجراءات وغلقها فوراً.

بدأ السكرتير المساعد جولته بتفقد عدة مناطق بحي شرق مدينة سوهاج منها «الكورنيش الغربي، والكورنيش الشرقي، وعدد من الحدائق العامة والميادين»، وقاد حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق الصيفية للمحال والمطاعم، والمولات التجارية، والورش، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر غرامة فورية عدم إرتداء كمامة، ومصادرة 9 شيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

توجه أبوالعزم، إلى مركز ومدينة أخميم وشارك في إطلاق حملة توعوية مكبرة بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وأعضاء مبادرة «شباب الخير بأخميم»، لتوزيع الكمامات مجانا على المواطنين، ووضع الملصقات التوعوية بشوارع أخميم، وعلى سيارات الاجرة، والتي توضح طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث أشاد السكرتير المساعد بالمبادرة الشبابية والمشاركة المجتمعية من الشباب.