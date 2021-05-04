شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في قها والقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الإثنين، بحملة مكبرة لتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا المستجد بمدن قها والقناطر الخيرية.

بدأت الجولة بتفقد القناطر الخيرية، حيث اشتملت الجولة المرور على الأسواق وجميع الحدائق العامة والكورنيش والمواقف لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واختتمت جولتها بتفقد أعمال ترميم كوبرى محمد على، بحضور الدكتور محمد علام نائب رئيس المدينة.

كما توجهت إلى قها لتفقد المدينة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، حيث تم تحرير 25 محضر كمامات للسائقين لسيارات الأجرة والتكاتك والتروسيكلات غير الملتزمين باتباع الإجراءات الاحترازية. كما تم المرور على الشوارع الرئيسية والمواقف والمتنزهات للتأكد من خلوها من أي تجمعات.