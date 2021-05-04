شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الروسي بالغردقة : السفير ومحافظ البحر الأحمر ناقشا استئناف الحركة السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فيكتور فوربوف القنصل الروسي بالغردقة، إن غيورغى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة التقي اليوم الإثنين بمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، بالقاهرة، لمناقشة استعدادات البلدين لاستئناف السياحة الروسية لمدينة الغردقة، عقب التوافق الذي جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وتسيير رحلات منتظمة للشركة الوطنية الروسية «إيرفلوت» مباشرة إلى الغردقة، موضحاً أنها مدينة السحر والجمال وهي المقصد الرئيسي بالنسبة لهم.



أوضح القنصل الروسي، أن محافظ البحر الأحمر أكد جاهزية مدينة الغردقة من الناحية الأمنية والصحية وكذلك البنية التحتية والمنشآت السياحية لإستقبال السياح الروس، وأشار المحافظ إلى أنه يجري تطعيم جميع العاملين في المنشآت السياحية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تطعيم كافة الفئات من المتعاملين مع السياح من العاملين في البازارات السياحية- سائقى التاكسي، موضحاً قيام المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإتخاذ اللازم نحو تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ثقته التامة في وعى مواطنى المحافظة في تطبيق الإجراءات لحرصهم الكامل على عودة السياحة بكامل طاقتها لأنها مصدر رزقهم، ولعلمهم التام بأهمية الحفاظ على سلامتهم وسلامة السائحين الوافدين إلى مدن البحر الأحمر.