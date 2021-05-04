شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «الدولة بتعمل كل اللي عليها.. ربنا يبعد عننا سيناريو الهند» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر للمواطنين على التزامهم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والبقاء داخل المنازل خلال إجازة شم النسيم.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أول مرة لا يحدث احتفال لشم النسيم في الشوارع والمتنزهات»، مردفا: «الشوارع خاوية وشكرا للمواطنين على الالتزام».

وأعرب موسى عن أمنيته باستمرار التزام المواطنين، مشيرا إلى أن محافظ الجيزة تفقد حديقة الحيوان للتأكد من إغلاقها أمام المواطنين تنفيذا للإجراءات الاحترازية.

وأوضح موسى أن محافظ الجيزة انتقد رئيس حي الدقي بسبب وجود بعض المخلفات في الشوارع، وطالبه بإجراء جولات ميدانية للتأكد من سلامة المرافق.

ووجه موسى الشكر لمحافظ الإسكندرية، قائلا: «عمل كبسة على كافيه يقدم شيشة، وأصدر قرارا بإغلاقه لمدة شهر»، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على صحة المواطنين في ظل الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وناشد موسى المواطنين سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، قائلا: «هيحميك مش هيضرك، لا تسمع لبعض أصوات النشاذ»، مردفا: «ربنا يبعد عننا سيناريو الهند».

وأضاف موسى: «الدولة بتعمل كل اللي عليها، ومطلوب من الموطنين الالتزام فقط».