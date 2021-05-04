شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشيد بقطاع الصحة في تعامله مع كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوعية فريق التواصل المجتمعي التابع لوزارة الصحة، والفرق الطبية بمديرية الصحة، المواطنين في مركز تلقي اللقاح سيدي غازي وقلين، بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد-١٩» أهمية تلقي اللقاح، بالإضافة لتوعية الأهالي في الأسواق والمحلات المتنوعة، وتوزيع كمامات لمن لا يرتدون الكمامات، وتقديم نصائح لهم.

ناشد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة بحجز اللقاح عبر الموقع الإلكتروني الذي أعلنته وزارة الصحة، www.egcovac.mohp.gov.eg، أو التوجه لأقرب وحدة صحية للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا، أو لمعرفة المزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن (١٥٣٣٥).