شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج : البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية «الصفيحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم البدء في أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية «الصفيحة» بدائرة مركز طهطا بتكلفة إجمالية تبلغ ٥٥.٧ مليون جنيه.

أوضح رئيس مياه سوهاج- في تصريح له اليوم- أن المشروع يجرى تنفيذه في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ويستهدف خدمة 14 ألف و400 مواطن بالقرية والنجوع التابعة، لافتا إلى استلام موقع محطة الرفع التي تبلغ طاقتها التصميمية ٢٣٣٢٨ متر مكعب لكل يوم وكذلك تم البدء في مد شبكات الانحدار التي تبلغ أطوالها ٩٧٨٥ متر وخط الطرد بقطر ٥٠٠ ملى متر بطول ٦٥٥٠ مترا، منوها بأن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت حتى الآن ٣٠% ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في نوفمبر من العام الجارى.