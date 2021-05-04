شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مخالفة الإجراءات الاحترازية بسوهاج تغلق 21 مقهى وتضبط 129 شيشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، حملاتها التفتيشية المكبرة على المحال التجارية والمقاهى بدائرة المحافظة، للتأكد من الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أسفرت الحملات التي جرت مساء الإثنين بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، عن غلق 27 محلا تجاريا بأنشطه مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 21 مقهى لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 129 شيشة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.