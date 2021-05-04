شكرا لقرائتكم خبر عن «آداب المنصورة» تقرر وقف حضور الطلاب بجميع الأقسام والفرق اعتبارا من الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، الاثنين، قرارا بتحويل الدراسة إلى «أون لاين»، ووقف حضور الطلاب للكلية إلى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

ونشرت صفحة كلية الآداب جامعة المنصورة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانا أعلنت فيه: «قررت إدارة الكلية وقف حضور الطلاب بجميع الأقسام والفرق ومرحلة الليسانس والبرامج النوعية للكلية لتلقي المحاضرات المباشرة، اعتبارا من غد الثلاثاء 4 مايو، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر على أن تكون المحاضرات لهذه الفترة أون لاين على منصة الجامعة للتعليم الإلكتروني».

كان مجلس جامعة المنصورة اعتمد نظام التعليم الهجين منذ بداية العام الدراسي 2020/2021 تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات وهو عبارة عن دمج نظامي التعليم وجها لوجه والتعلم عن بعد ومن ثم يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة وتناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهارات المطلوبة ليحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات.، وهو ما تم تطبيقه منذ بداية العام الدراسي إلى الآن بحيث يتم حضور الطالب إلى الجامعة أيام محددة وفقا لما قررته كل كلية من كليات الجامعة .

وخصصت جامعة المنصورة لجان متابعة يومية داخل الجامعة لمتابعة الوضع الصحي للطلاب ومتابعة التزام الجميع بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بداية من وضع بوابات التعقيم الذاتي للطلاب أثناء دخولهم من بوابات الجامعة الرئيسية، والتأكيد على ارتداء الكمامة والكشف على الطلاب عند دخول قاعات المحاضرات بواسطة كواشف الحرارة وتواجد أطقم طبية كل كلية.