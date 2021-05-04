شكرا لقرائتكم خبر عن CNBC: بيل جيتس يعلن الانفصال عن زوجته ميليندا بعد 27 عاما من الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيل جيتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى السابق لشركة مايكروسوفت، فى تغريدة يوم الاثنين إنه وزوجته ميليندا جيتس سينفصلان بعد 27 عامًا من الزواج، وفقا لـ"سى إن بى سى" الأمريكية.

وكتب فى التغريدة التى وقع عليها هو وزوجته أنهما فكرا جيدا فى قرارهما وبذلا الكثير من المجهود قبل التوصل إلى قرار إنهاء الزواج، وقال إنه على مدار 27 عاما، قاما بتربية 3 أبناء رائعين وأسسا مؤسسة تعمل فى جميع أنحاء العالم، لمساعدة الناس على أن تكون حياتهم أكثر صحة ونجاحا.

وقال إنهما سيعملان معا فى المؤسسة، ولكن ليس كزوج وزوجة، وطلبا بمراعاة خصوصيتهما فى المرحلة الجديدة من حياتهما.

وقال الموقع، إن التفاصيل المالية ليست واضحة بعد، ووفقًا لـ FactSet، يمتلك بيل جيتس 1.37٪ من أسهم مايكروسوفت القائمة، والتى تبلغ قيمتها أكثر من 26 مليار دولار.

فى العام الماضى، تنحى بيل جيتس من مجلس إدارة مايكروسوفت، حيث انتشر فيروس كورونا بقوة فى جميع أنحاء العالم، وبدأ فى قضاء المزيد من الوقت في مؤسسة "بيل أند ميليندا جيتس" غير الربحية جنبًا إلى جنب مع زوجته.

وأوضح الموقع الأمريكى أن الاثنين رئيسان مشاركان وأمناء للمؤسسة، التي بدأت في عام 2000، تمتلك المؤسسة اليوم أكثر من 51 مليار دولار من الأصول، وفقًا لإيداع ضريبى.

والتقى بيل وميليندا جيتس في مايكروسوفت، وكانت مديرة تسويق في شركة البرمجيات، وتزوج الاثنان في هاواي في عام 1994.

يأتي هذا الإعلان بعد عامين من إعلان جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أنه وزوجته ماكينزى انفصلا، بيل جيتس وجيف بيزوس من بين أغنى الأشخاص في العالم ، وتتنافس أمازون ومايكروسوفت في مجال التكنولوجيا.