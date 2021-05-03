شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيقه معها ثروة 124 مليار دولار.. بيل جيتس يطلق زوجته ميلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الملیاردیر الأمريكي بیل جیتس مؤسس شركة مایكروسوفت زوجته میلیندا بعد 27 عامًا من الزواج، وبعد أن جمعا معًا ثروة قدرھا 124 ملیار دولار.

وأعلن مؤسس مایكروسوفت البالغ من العمر 65 عامًا طلاقه على حسابه في تویتر، وكتب قائلا «بعد قدر كبیر من التفكیر والكثیر من العمل، اتخذنا قرارا بإنھاء زواجنا».

وأضاف بيل جيتس: «على مدار الـ 27 ً عاما الماضیة، قمنا بتربیة ثلاثة أطفال رائعین وبنینا أساسا یعمل في جمیع أنحاء العالم لتمكین جمیع الأشخاص من عیش حیاة صحية ومنتجة».

وتابع: ”نستمر في مشاركة الإیمان بمھمة واحدة وسنواصل العمل معًا في المؤسسة، لكننا لم نعد نعتقد أنه یمكننا أن ننمو معًا كزوجین في ھذه المرحلة التالیة من حیاتنا“.

واستطرد «نطلب المساحة والخصوصیة لعائلتنا ونحن نبدأ في التنقل في ھذه الحیاة الجدیدة».

وللزوجین ثلاث أطفال ھم جینیفر، 25 سنة، وروري، 21 سنة، وفیبي 18 سنة، أما میلیندا فهي 56 سنة وتصغر بیل جيتس بـ 9 سنوات«.