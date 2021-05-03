شكرا لقرائتكم خبر عن «رحلة تبسطك في أولها وهتضيعك في آخرها».. إطلاق أولى نسخ «أنت أقوى من المخدرات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، النسخة الأولى من المرحلة الجديدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات»، لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار «رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هتضيعك في آخرها.. المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات».

ويظهر في بداية الإعلان شاب صغير لا يتجاوز عمره 17 عاما، وهو يستقل القطار الطائر ويشعر في بداية رحلة التعاطي أنه في سعادة لكنها سعادة وهمية، حتى يشعر في نهاية الرحلة بالدمار، حيث تلقى الحملة الضوء على الأضرار النفسية والجسدية كذلك الخسائر المادية التي يتكبدها متعاطي المواد المخدرة طوال رحلة الإدمان وتتضمن الحملة رسالة للشباب وأخرى للفتيات.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، من خلال عدة محاور منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتوعية، وأنه سبق وتم الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترة الماضية للمشاركة في حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان كما أن حملة «أنت أقوى من المخدرات» حققت تفاعلا كبيرا بمراحلها السابقة سواء المستوى المحلى أو الدولي، فعلى المستوى الدولى اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجاً لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها.