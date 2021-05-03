شكرا لقرائتكم خبر عن «الحب ملعون ويكسر الراجل».. أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت أحداث الحلقة 21 من مسلسل نسل الأغراب وهو بطولة الفنان أحمد السقا والفنانة مي عمر والفنان أمير كرارة والفنانة فردوس عبدالحميد والتى شهدت مواجهة بين غفران وجليلة والذى حذرها من الزواج من عساف الغريب وإلا سينتقم منها ويقتل إخوتها.

وأخبر غفران جليلة بأنه تزوجها كيدًا في عساف فقط وليس لأنه يحبها، إلا أن جليلة رفضت تهديده معلنة لغفران أنها ستتزوج عساف وأنها اختارت الحرب مشيرة إلا أنها تزوجته وأنها لا تحبه.

قابلت جليلة عساف وأخبرته بما دار مع غفران وأوضحت أن مشاعرها تغيرت ناحية غفران بعد خروجه من السجن، رغم أنها تزوجته وهي تحبه.

وشهدت أحداث الحلقة خروج بكري من السجن بعد نجاحه في إثبات أن الذهب الذي كان معه «ذهب فالصو».

ودار حديث بين سليم الفنان أحمد داش ووالده الفنان أمير كرارة عن جليلة ووصفها غفران لنجله بقوله «الله يرحمها»، ونصح نجله بألا يحب أحدًا في يوم من الأيام قائلاً «الحب ملعون ويكسر الراجل».

يطلب حمزة أو الفنان أحمد مالك من خالة العمدة حسيب أو إدوارد أن يكف عن العداوة والدم إلا أن الأخير يثور ويؤكد أنه لابند من الانتقام من عساف.

وخلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل نسل الأغراب يطلب غفران مقابلة بكري زلط ابن خالته أو الفنان عماد زيادة ويتحول اللقاء بينهما إلى معايرة لبعضهما الأول يعايره باعطاء عساف له ذهب «فالصو» يرد عليه الآخر بطلاق جليلة منه وزواجها من عساف.

وتحاول الفنانة ريم سامي أو فاطمة خلال أحداث الحلقة الاتصال بحمزة لمعرفة موقفه من العداوة مع عساف بعد استعداد جليلة للزواج منه، إلا أنه لا يرد على اتصالها.

وتختتم الحلقة 21 من مسلسل نسل الأغراب بأن يذهب على إلى منزل عمه محفوظ ليطلب عساف يد رغدة.

يقوم ببطولة مسلسل نسل الأغراب الفنان أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد داش وأحمد مالك والفنانة مي عمر والفنانة نجلاء بدر والفنانة سلوي عثمان والفنان عماد زيادة وأسماء أبواليزيد وإدوارد ومحمد مهران ومحمد جمعة، وهو من تأليف وإخراج المخرج محمد سامي.

وقصة مسلسل نسل الأغراب التي وصلت إلى الحلقة 21 تدور حول الفنان أحمد السقا الذي يدعي في المسلسل غفران الغريب وهو يجسد الدراما الصعيدية مع شقيقه عساف الغريب أو الفنان أمير كرارة والذين تقع بينهم عدة مشكلات بسبب الغيرة والتى تحول الأحداث إلى منافسة بينهما للانتصار.