شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 21 .. من هو خيرت السبكي ضابط الأمن الوطني؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ الحلقات الأولى لمسلسل الاختيار 2 ظهرت شخصية خيرت السبكي ضباط الامن الوطني الذي شارك في فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، ثم بدأ ينضم إلى مجموعة تكفيرية تجتمع في عيادة طبيب أسنان بمنطقة القاهرة الجديدة، وظهرت عليه علامات التشدد خلال خدمته في الداخلية، فسافر إلى سيناء للانضمام إلى تنظيم أنصار بيت المقدس التابع لتنظيم داعش الإرهابي خلال الحلقة 21 من مسلسل الاختيار 2 ثم يبدأ في تكوين خلية عُرفت باسم الضباط المنشقين.

الفنان طارق صبري الذي قدم شخصية الضابط الخائن

من هو خيرت السبكي.. الضابط المنشق الذي قدم شخصيته الفنان طارق صبري مسلسل الاختيار2 ؟

هو خيرت سامي عبدالحميد السبكي من مواليد القاهرة 9 أبريل سنة 1991. في عام 2012 تخرج من كلية الشرطة شارك السبكي مع 4 ضباط من دفعة فض اعتصام رابعة، واستشهد منهم الضابطان هما محمد سمير ومحمد جودة. نهاية عام 1913 انضم إلى قطاع الأمن الوطني تم ابعاده عن العمليات الخاصة بسبب تشدده الديني. تم نقله إلى مديرية أمن الوادي الجديد. تم نقله إلى العمل بمديرية أمن كفر الشيخ. شارك في تنفيذ عدد كبير من العمليات الإرهابية الأجهزة الأمنية. في سنة 1916 أعلن عن انضمامه لتنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء في 17 نوفمبر عام 2018 استهدف القوات المسلحة عدد من الأوكار الإرهابية في سيناء، وبعدها أعلن تنظيم الإرهابي عن مقتل خيرت السبكي.

الاختيار 2 من إخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف هاني سرحان.