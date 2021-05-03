شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث مسلسل موسى الحلقة 21 وتعليق الفنانة سمية الخشاب على زواج «حلاوتهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مسلسل موسي في الحلقة 21 أحداثًا درامية بزواج موسي أو الفنان محمد رمضان من المعلمة حلاوتهم أو الفنانة سمية الخشاب وإقامة حفل الزفاف بحضور «معلمين» سوق باب اللوق بعد موافقة الفنان سيد رجب أو المعلم وهبة شقيق حلاوتهم على الزواج.

مسلسل موسي بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب والفنانة هبة مجدي والفنان رياض الخولي والفنانة فريدة سيف النصر وصبري فواز ومنير عاشور ومنذر رياحنة وهو قصة الكاتب ناصر عبدالرحمن ومن الإخراج للمخرج محمد سلامة.

لا يخلو الفرح من بعض المنغصات فتقوم زوجة شقيقها المعلم وهبة بالذهاب إلى إحدي الساحرات لعمل عمل لشقيقة زوجها حلاوتهم حتى لا تستمر علاقتها بالفنان محمد رمضان أو موسى العريس.

اختتمت الحلقة بمشهد مثير هو مشهد دخول مغاوري أحد المطاريد المكلف بقتل العريس أو موسي بطل المسلسل والمسمي باسمه.

وعرضت الفنانة سمية الخشاب عبر صفحتها على موقع انستجرام صور حفل زفاف حلاوتهم على موسي بالتزامع مع عرض مسلسل موسي الحلقة 21 والتى يتم زواجهم فيها.

وعلقت الفنانة سمية الخشاب على الصور عبر حسابها بالتعليق التالي «سمعوووني زغروطه لاحلي موسي وحلاوتهم.. أحلي ليله عمر

تدور أحداث مسلسل موسي في فترة الأربعينيات من الفرن الماضي أثناء احتلال الانجليز مصر ومحاولتهم صد هجوم قوات ألمانيا عبر حدود مصر الشرقية ومحاولة الانجليز تجنيد الشباب المصريين للحرب، وخلال أحداث المسلسل يعمل الفنان محمد رمضان أو «موسي» حدادًا ويعمل على رعاية أسرته بعد وفاة والده، في الوقت الذي يقوم فيه رياض الخولي عمدة قريتهم بجمع أسماء الشباب لتجنديهم للحرب إلى جانب الانجليز ويدرج إسم رويعي شقيق موسي في كشف الحرب رغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الفنانة سمية الخشاب تعرض صور حفل زفاف موسي وحلاوتهم

الفنانة سمية الخشاب تعرض صور حفل زفاف موسي وحلاوتهم

الفنانة سمية الخشاب تعرض صور حفل زفاف موسي وحلاوتهم