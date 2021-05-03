شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة مسابقة الإبداع الفني لطلاب الدمج السمعي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مد الفترة المقررة لتسلّم أعمال المسابقة الفنية الإبداعية لطلاب التربية السمعية وطلاب الدمج السمعي «من الحياة» حتى نهاية الأسبوع الأول عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لمنح فرصة أكبر لمشاركة الطلاب، وذلك من الإدارات التعليمية، والتي بدورها تسلمها لإدارة التربية الخاصة بالمديرية للتقييم وإعلان المراكز الأولى وتكريمهم.

وقال «النيلي» في بيان، الاثنين، إن المسابقة تأتي احتفالا بأسبوع الأصم العربي وشهر رمضان المبارك بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

وأشار إلى أن المسابقة تتضمن تقديم عمل فني رسم لوحة أو مجسم عن خامات البيئة يعبر عن الاحتفال بشهر رمضان الكريم، وتصميم شعار يرمز للاحتفال بأسبوع الأصم العربي.