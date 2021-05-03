شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يكشف صفات العبد الرباني.. تعرف عليها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن صفات العبد الرباني، مشيرا إلى أنه يكون في كل تصرفاته تابع للشرع الشريف.

وتابع المفتي، خلال برنامج «كتب عليكم الصلام» على قناة صدى البلد: «العبد الرباني يكون في إخلاص تام لله، بحيث أنه يستطيع أن يدعو الله فيستجيب له».

وأضاف علام أن العبدالرباني يكون في تقوى وقرب من الله، كما أن الله منّ عليه وكرمه ومن إحسانه عليه يحعله في المقام الآمر.

وأردف: «الكرامة هي تأييد من الله تعالي لإنسان ما، وهي ثابتة للأولياء في الشرع الشريف، والولي الحقيقي لا يفصح عن الصفات التي وهبه الله إياها، بل ينسب دائما إلى نفسه التقصير».