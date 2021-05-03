شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف الاقصر يترأس صلوات جنازة القمص صرابامون ويصا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الإثنين، صلوات جناز القمص صرابامون ويصا كاهن كنيسة رئيس الملاك ميخائيل بالأقصر، الذي رحل عن عمر قارب الـ 63 سنة قضى منها أكثر من 28 في الخدمة الكهنوتية .

شارك في صلوات الجناز، الحبر الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، وأباء كهنة إيبارشية الأقصر، وإيبارشية إسنا وأرمنت، وعدداً من رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، ودير مارجرجس بالرزيقات، ودير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، ودير السيدة العذراء مريم السريان، والأديرة المجاورة، وفود الطوائف المسيحية المختلفة بالأقصر.

ولد القمص صرابامون ويصا باسم مهني ويصا يوم 29 سبتمبر 1958م بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1981، وسيم كاهناً في 4 أبريل 1993، ورقي للقمصية في 10 يناير عام 2000 ميلادياً، وتنيح بشيوخة صالحة عن عمر يناهز 63 عاماً وخدمة ناجحة ومثمرة صباح اليوم الإثنين 3 مايو 2021 بعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من 28 عاماً.

وتقدم الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر بخالص العزاء، لمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القمص صرابامون ويصا.