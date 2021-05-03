شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة «غالية» من حمو بيكا للأطباء والمهندسين: «شغلوا دماغكو عشان تنجحوا زيي».. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد مغني المهرجانات حمو بيكا، على الهجوم الذي يتعرض له حول الفارق المادي بين الأطباء والمهندسين وبين مطربي المهرجانات، وشن هجوما لاذعًا على منتقديه.

ورد «بيكا» في مقابلة مع برنامج «لحظات جريئة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» والذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم مساء الإثنين، على عدد من المهندسين والأطباء الذين ينتقدون بيكا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تفاوت الأجور بينهم وبينه، قائلاً: «هيفضل يقول كدة وهيفضل كدة طول حياته» ليرد عليه مقدم البرنامج: «هما بيحسوا إن الهرم مقلوب» ليرد بيكا «خلاص يعدلوه».

واستطرد بيكا: «ركز في شغلك أنت مهندس هاتني أبقى مهندس؛ إنت أهلك صرفوا عليك وأنا طول حياتي متبهدل كنت بشقى وبتعب وبنام على الرمل وانتوا بيتصرف عليكو وعايشين على الفرش».

وتابع: «ما تشغل دماغك.. والا أنت عايز تنام والفلوس تجيلك.. في مثل بيقول اللي يبص لعيشة غيره تحرم عليه عيشته».