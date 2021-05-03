شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: إثيوبيا تشعر بالقلق من إظهار قوة ردع مصرية سودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن العالم أجمع وإثيوبيا نفسها لن ينظروا لأزمة سد النهضة بجدية إلا إذا كان هناك بعض المظاهر التي تؤكد أن هناك قوة ردع قادرة وكافية للقيام بعمل ما يحرك الأمور.

وأضاف العرابي، خلال مداخلة مع برنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»: «نحن قمنا بالعمل الدبلوماسي ونفذنا كل وسائله خلال 10 سنوات ماضية، ولا بأس من أي يكون هناك أيضا قدر من قوة الردع».

وتابع: «أرى أن الجانب الإثيوبي بدأ يشعر بهذا القدر من قوة الردع مع الحديث عن اتفاق عسكري مصري سوداني، وتصريحاتهم مؤخرا تُظهر أنهم بدأوا يشعرون بالقلق من إظهار قوة ردع مصرية سودانية».

وأكد أن مجلس الأمن لن يتحرك إلا إذا رأى توترا قد يتصاعد مما يؤدي إلى أشياء تعكر السلم والأمن في المنطقة.