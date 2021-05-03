شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: الكشف على 4077 حالة بقوافل حياة كريمة الطبية خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي يتم تنفيذها بالمناطق النائية بالمحافظة، أجرت كشفًا على 4077 حالة مرضية خلال شهر أبريل الماضي.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القوافل شملت 8 قرىي بمراكز الفرافرة والداخلة وبلاط، وجرى توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بجميع التخصصات الطبية.