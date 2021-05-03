أخبار مصر

أستاذ طب حالات حرجة: «إذا جمعنا فترة تعبد شخص عاش 80 عاما سنجدها عامين فقط»

0 نشر
محمد طه 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب حالات حرجة: «إذا جمعنا فترة تعبد شخص عاش 80 عاما سنجدها عامين فقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب رفرفة القلب.

وقال موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد: «هناك أسباب متعددة للذبذبة أو الرفرفة الأذينية، أبرزها ضيق في الشريان التاجي»، مؤكدا أن معظم رفرفة القلب حميدة ولا يوجد قلق بشأنها.

وأضاف: «دقات القلب تتراوح ما بين 110 آلاف و120 ألف دقة في اليوم».

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أهمية قيمة العمل، قائلا: «لو جمعنا فترة تعبد شخص عاش 80 عاما، سنجدها عامين فقط، وهو ما يوضح أن الإنسان سيحاسب على أشياء أخرى إضافة إلى العبادات أهمها العمل».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا