شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب حالات حرجة: «إذا جمعنا فترة تعبد شخص عاش 80 عاما سنجدها عامين فقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب رفرفة القلب.

وقال موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد: «هناك أسباب متعددة للذبذبة أو الرفرفة الأذينية، أبرزها ضيق في الشريان التاجي»، مؤكدا أن معظم رفرفة القلب حميدة ولا يوجد قلق بشأنها.

وأضاف: «دقات القلب تتراوح ما بين 110 آلاف و120 ألف دقة في اليوم».

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أهمية قيمة العمل، قائلا: «لو جمعنا فترة تعبد شخص عاش 80 عاما، سنجدها عامين فقط، وهو ما يوضح أن الإنسان سيحاسب على أشياء أخرى إضافة إلى العبادات أهمها العمل».