شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشارك أهالي تنقار النوبية إفطار رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهالي قرية تنقار، إحدى جزر الشلال النوبية وجبة إفطار شهر رمضان، يرافقه الشيخ محمد عبدالعزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ونقيب المعلمين ياسين عبدالصبور.

رافق المحافظ قافلة مساعدات غذائية تضم وجبات جاهزة وكراتين للسلع الأساسية والاستهلاكية، علاوة على المستلزمات الطبية لمجابهة جائحة كورنا وذلك في إطار جولاته المتتالية بالقرى والمناطق النائية على مستوى مراكز المحافظة.

وعقب استماع المحافظ لمطالب أهالى تنقار والتي من أبرزها تخصيص أراض لإنشاء جمعية تنمية مجتمع، ومساكن جديدة، بجانب إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى ومعهد أزهري، ووحدة صحية ومركز شباب، بالإضافة إلى تجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء أكد اللواء أشرف عطية على أننا نسعى من خلال الجولات الميدانية الوصول مباشرة لمشاكل وتطلعات المواطنين والكشف عن معاناتهم، وهو ما يؤكد للمواطن أن صوتك مسموع، كما أننا على علم بخريطة التحديات والمشاكل والتي يتم اقتحامها وحلها على التوالي وبمراحل طبقاً للإمكانيات المتاحة، لافتًا إلى أنه تم رفع مطالب أهالي تنقار لرئاسة مجلس الوزراء حيث أننا نسعى بجدية لتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة بجميع النجوع والقرى والمناطق النائية والشعبية سواء بالمشروعات الجارية أو المخطط لها أو بالتدخلات المباشرة لمشروعات حياة كريمة وتحيا مصر، فضلاً عن المشروعات التابعة لوزارات وهيئات أخرى.

من جانبهم قدم أهالي قرية تنقار النوبية شكرهم لمحافظ أسوان على هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد اهتمامه بكل مواطن يعيش على أرض المحافظة، وحرصه المتواصل لتحسين مستوى المعيشة لمختلف الأسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.