شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق التقديم بعد أسبوع.. 31 وظيفة خالية في قطاعات الأزهر (التفاصيل والمستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات والعديد من التخصصات، حيث ننشر العديد من الوظائف التي أعلن عنها الأزهر الشريف والقطاعات التابعة له، والتي تصل لأكثر من 30 وظيفة ينتهي تاريخ تقديمها يوم 10 مايو 2021.

ونستعرض تفاصيل جميع الوظائف كما يلي:

​يعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغل بعض الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي (العالي – مدير عام) ببعض قطاعاته، وَفْقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 م بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وبيانها بالتفصيل.

النوع المطلوب ذكر; أنثى

تاريخ إنتهاء التقدم 10/05/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظائف: 31

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات والمستندات وتسلم شخصيا باليد أو بموجب توكيل رسمي صادر من الشهر العقاري موضح فيه رقم الإعلان والوظائف المتقدم لها بالإعلان للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة بالقاهرة بالدور الخامس لمدة ثلاثين يومًا، اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان، ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد

كما يمكن الاطلاع علي بطاقات وصف الوظائف المشار إليها من خلال بوابة الأزهر الإليكترونية أو بلوحة الإعلانات بمشيخة الأزهر

وتتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المعايير الواردة بالمادة (56) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (81) لسنة 2016 م

المستندات المطلوبة

*على راغبي التقدم لشغل هذه الوظائف الحصول على (نموذج طلب شغل الوظيفة) من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة، أو من على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف (www.azhar.eg) كما يلى:

أولا: للمتقدمين من داخل الجهاز الإدارى للدولة :

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها معتمد ومختوم من السلطة المختصة للمتقدم

مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم اليها

عدد (6) صور شخصية حديثة + صورتين من بطاقة الرقم القومي

صورة طبق الاصل معتمدة ومختومة من تقارير تقويم الأداء عن اخر ثلاث سنوات سابقة على الأعلان.

شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الأدارة المركزية للشئون القانونية خلال فترة الإعلان موضحا بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية من عدمه

ثانيا: للمتقدمين من خارج الجهاز الادارى للدوله " القوات المسلحه –الشرطة":

شهادة الخبرة أو السيرة الذاتية

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها معتمد ومختوم من السلطة المختصة للمتقدم

مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم عليها

عدد (6) صور شخصية حديثة + صورتين من بطاقة الرقم القومي

*على أن تكون جميع المستندات المقدمة الى اللجنة مطبوعة من الحاسب الألى ولن يلتفت إلى المستندات المكتوبة بخط اليد

*علي أن تقدم المستندات المقدمة مكونة من ملف مدون عليه "اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم عليها / رقم التليفون "على أن ترفق نسخة من كافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على أسطوانة CD بصيغة pdf ولن يلتفت إلى أى مستندات يتم تصويرها عن طريق الهاتف المحمول وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج قطاعات الأزهر​.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وتفاصيلها موضح أدناه ..