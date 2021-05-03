شكرا لقرائتكم خبر عن لجان تفتيش مفاجئة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بفنادق البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر وصول لجان تفتيش مفاجئة للتأكد من مدى الالتزام بالقيام بأعمال التطهير والتعقيم، التي تتم بصفة مستمرة وفقاً للمعايير الدولية لإجراءات التطهير وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء والوزارة حرصا سلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وفي ظل التدابير المطبقة بالفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية لمواجهة الفيروس، خاصة تزامناً مع فترة الأعياد خلال الأيام القليلة القادمة.



أكد أحد مسؤولي اللجان أن أعمال التعقيم شملت البرجولات والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، وأن اللجان تقوم بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطابخ والمخازن والمطاعم والكافيتريات، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة بالفنادق وأنها في حالة سياحية جيدة، والتأكد من تطبيق أسس النظافة العامة بالفنادق والمطاعم والكافيتريات. وتقرر اتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه المخالف من المنشآت في ضوء قرارات مجلس الوزراء.