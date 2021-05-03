شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات يزور منطقة كنائس مصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأنبا يوليوس، الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج والمشرف على كنائس الخليج، سفير الإمارات العربية المتحدة الجديد بمصر، ومندوبها الدائم في الجامعة العربية الدكتور حمد سعيد الشامسي.

ورافق السفير الإماراتي وفدًا من السفارة في كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة.

وشمل اللقاء الذي جاء بهدف التعارف، زيارة كنيسة المغارة العائلة المقدسة بالإضافة إلى دير مارجرجس للراهبات.

حضر اللقاء وفد من الآباء كهنة قطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج.