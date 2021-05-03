شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر مدون روسى يزور المتحف المصرى والأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم المتحف المصري بالتحرير، ومنطقة أهرامات الجيزة، المدون والمؤثر الروسي المعروف جوسن جاسانوف Gusein Gasanov، والذي يتمتع بشعبية هائلة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتابع صفحته الخاصة على موقع انستجرام 16.5 مليون متابع.

وقام Gusein Gasanov، بجولة بحديقة المتحف وقاعاته المختلفة، والذي انبهر بمقتنياته الفريدة والمتنوعة وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون وقناعه الذهبي.



جانب من الزيارة

وفي منطقة أهرامات الجيزة، اصطحبه أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، في جولة داخل المنطقة، حيث زار الهرم الأكبر و منطقة تمثال أبو الهول والبانوراما.

و حرص Gusein Gasanov، على تسجيل فيديوهات قصيرة والتقاط الصور التذكارية له في المتحف ومنطقة آثار الهرم وأمام تمثال أبو الهول، والتي قام بمشاركتها على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، داعيا جميع متابعيه بزيارة مصر ومعالمها السياحية الخلابة، معربا عن استمتاعه بما شاهده من كنوز أثرية وما عرفه عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات التي تدهش العالم.