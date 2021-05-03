شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف شخص يوميا.. الصحة تؤكد افتتاح مركز تطعيم كورونا بأرض المعارض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن هناك توجيهات من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بضرورة انتشار فرق تواصل مجتمعى من جانب الوزارة لرفع الوعى المجتمعى لدى المواطنين حول خطورة فيروس كورونا، موضحا أنه تم التوسع فى تدشين مراكز التطعيم بلقاحات كورونا، متابعا: بدأنا بـ 40 مركز تطعيم، وكان هناك توجيهات بالتوسع في مراكز التطعيم وأصبح لدينا 360 مركز تطعيم منها 10 مراكز تطعيم ستفتتح خلال يومين أو اكثر بينها مركز تطعيم أرض المعارض.

وأضاف وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مركز تطعيم أرض المعارض لديه قدرة على التطعيم فائقة قادرة على تطعيم 10 آلاف شخص فى يوم واحد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن فرق التواصل المجتمعى التابعة لوزارة الصحة تتواجد في كل مكان، بكافة محافظات الجمهورية خاصة المحافظات التي يتزايد فيها حالات الإصابة بكورونا، ويذهبون إلى أماكن التجمعات والمقاهى والأسواق ويبحثون عن أسباب تزايد الإصابات بكورونا في هذه الأماكن كما يوجهون النصائح للمواطنين.

وتابع وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن فرق التواصل المجتمعى مدربة على أعلى مستوى ولديها أدوات تساعدها على تأدية وظيفتها ، ونوفر لهم الكحول وكمامات لتوزيعها على الناس، مستطردا: لها مردود أكثر من رائع .