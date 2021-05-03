شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة: مليون معتمر فى رمضان.. ونطور مراكز استقبال المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان، عن ارتفاع الطاقة التشغيلية لتمكين دخول المزيد من المعتمرين، وذلك خلال تصريحاته لفضائية "العربية".

وتابع نائب وزير الحج والعمرة: "وضعنا خطة للأيام العشرة الأخيرة من رمضان"، مشيرا إلى رفع جاهزية مراكز استقبال المعتمرين والمصلين.

وذكر نائب وزير الحج والعمرة، أن أكثر من مليون شخص اعتمروا في رمضان، مردفا: "مستمرون في رفع الجاهزية خلال عيد الفطر".