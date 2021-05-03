شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: حملات على جميع المنتزهات والشواطئ لتطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك حملات مرور على جميع المنتزهات والشواطئ في جميع المحافظات، حيث إن هناك إغلاقا تاما للحدائق والملاهى وتعليقا للرحلات النيلية وإغلاقا للشواطئ العامة والشواطئ المتواجدة في كافة القرى بالمناطق الساحلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية مروا بالفعل على أرض الواقع في العديد من المنتزهات والملاهى للتأكد من غلقها، ولمواجهة أى مشكلة في وقتها ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أن هذه الحملات لا تتم فقط قبل الفطار ولكن يتم تنفيذها أيضا بعد الإفطار.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن المحافظين مروا على كافة الكافيهات والمطاعم للتأكيد على الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة وتجنب أى تجمعات وتوعية الجميع بضرورة الحظر والتباعد الاجتماعى وللحد من انتشار الوباء، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى أي شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع .